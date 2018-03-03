Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей В Индонезии родился "теленок-кот" Новосибирские школьники дважды ограбили секс-шоп НЛО превратили спутник Земли в базу пришельцев
| | 38-летняя Семенович после дня рождения внезапно стала выглядеть моложе

38-летняя Семенович после дня рождения внезапно стала выглядеть моложе

Сегодня, 14:18
Известная российская певица и телеведущая Анна Семенович 1 марта отметила своё 38-летие. На одном из последних снимков поклонники заметили, что экс-солистка группы «Блестящие» теперь выглядит намного моложе.

38-летняя Семенович после дня рождения внезапно стала выглядеть моложе

 

«Так хочется выспаться после праздника, но времени на сон практически нет, меня ждут великие дела», - написала в своём блоге Семенович. Она пожелала своим подписчикам хороших выходных, но поклонники обратили внимание на внешний вид певицы. Несмотря на то, что Семенович сейчас уже 38 лет, она продолжает быть секс-символом российской эстрады. «Аня, вы просто очаровательны.

После празднования 38-летия вы только стали выглядеть моложе», - написала одна из подписчиц. Многие подписчики поддержали такое мнение, причём Семенович по-прежнему является секс-символом, демонстрируя большой бюст и ягодицы огромных размеров. Сама же экс-солистка группы «Блестящие» своими нарядами только подчеркивает свою изящность форм. Всего за пару минут после публикации её снимок оценили более 30 тысяч человек.
Вещий Олег
Новости по теме
Анна Семенович опубликовала фото, где светится от счастья
Анна Семенович опубликовала фото, где светится от счастья

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович недавно опубликовала в сети Instagram собственное фото, из которого видно, что она просто сияет от счастья. Как

Анна Семенович показала поклонникам своего нового возлюбленного
Анна Семенович показала поклонникам своего нового возлюбленного

Экс-солистка группы «Блестящие» выложила в микроблоге Instagram на своем личном аккаунте очередную фотографию с загадочным брюнетом. Фолловеры уверенны, что

Анна Семенович продемонстрировала себя без макияжа
Анна Семенович продемонстрировала себя без макияжа

Известная певица Анна Семенович решила показать себя «во всей красе» без макияжа. Такую фотографию экс-солистка группы «Блестящие» опубликовала в своём блоге в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости