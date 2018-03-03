38-летняя Семенович после дня рождения внезапно стала выглядеть моложе

Известная российская певица и телеведущая Анна Семенович 1 марта отметила своё 38-летие. На одном из последних снимков поклонники заметили, что экс-солистка группы «Блестящие» теперь выглядит намного моложе.

Вещий Олег

«Так хочется выспаться после праздника, но времени на сон практически нет, меня ждут великие дела», - написала в своём блоге Семенович. Она пожелала своим подписчикам хороших выходных, но поклонники обратили внимание на внешний вид певицы. Несмотря на то, что Семенович сейчас уже 38 лет, она продолжает быть секс-символом российской эстрады. «Аня, вы просто очаровательны.После празднования 38-летия вы только стали выглядеть моложе», - написала одна из подписчиц. Многие подписчики поддержали такое мнение, причём Семенович по-прежнему является секс-символом, демонстрируя большой бюст и ягодицы огромных размеров. Сама же экс-солистка группы «Блестящие» своими нарядами только подчеркивает свою изящность форм. Всего за пару минут после публикации её снимок оценили более 30 тысяч человек.