Татьяна Буланова высказала свое мнение о новом замужестве

Эстрадная певица Татьяна Буланова рассказала, что думает о новом замужестве. В настоящее время она является свободной женщиной.

Никита Готский

По словам Булановой, хоть она и не замужем, друзья не делают попыток познакомить ее с каким-нибудь новым потенциальным мужем, потому как осознают, что все начертано Свыше.Ранее певица разошлась с мужем Владиславом Радимовым, но ради общего сына бывшие супруги продолжали жить под одной крышей. Для Татьяны это второй брак, до этого она 13 лет прожила с родителем своего старшего сына: музыкантом Николаем Тагриным, после которого стала жить с Радимовым. Буланова по-прежнему общается с экс-мужьями, потому что от обоих родила детей. Себя она считает неконфликтным человеком и ни на кого не злится.