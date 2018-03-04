Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

От Редактора

Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

Во время православного поста особенно актуальны продукты, которые разрешены канонами, но по вкусу…

Сюжеты :

Он точно её не любит: Анастасия Волочкова с любовником посетила мужской монастырь Трон из «Игры престолов» нашли у Саакашвили в Киеве В Китае космонавтами смогут стать представители гражданских профессий Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей
| | Татьяна Буланова высказала свое мнение о новом замужестве

Татьяна Буланова высказала свое мнение о новом замужестве

Сегодня, 04:30
Эстрадная певица Татьяна Буланова рассказала, что думает о новом замужестве. В настоящее время она является свободной женщиной.

Татьяна Буланова высказала свое мнение о новом замужестве

 

По словам Булановой, хоть она и не замужем, друзья не делают попыток познакомить ее с каким-нибудь новым потенциальным мужем, потому как осознают, что все начертано Свыше.

Ранее певица разошлась с мужем Владиславом Радимовым, но ради общего сына бывшие супруги продолжали жить под одной крышей. Для Татьяны это второй брак, до этого она 13 лет прожила с родителем своего старшего сына: музыкантом Николаем Тагриным, после которого стала жить с Радимовым. Буланова по-прежнему общается с экс-мужьями, потому что от обоих родила детей. Себя она считает неконфликтным человеком и ни на кого не злится.
Никита Готский
Новости по теме
Буланова живёт с бывшим мужем в одной квартире
Буланова живёт с бывшим мужем в одной квартире

В недавнем интервью на программе «Судьба человека» знаменитая певица рассказала, что до сих пор живёт с бывшим мужем в одной квартире, несмотря на развод.

Татьяна Буланова рассказала о разводе с Владиславом Радимовым
Татьяна Буланова рассказала о разводе с Владиславом Радимовым

48-летняя Татьяна Буланова рассказала о своих отношениях с бывшим мужем Владиславом Радимовым.

Татьяна Буланова призналась, почему развелась со своим мужем
Татьяна Буланова призналась, почему развелась со своим мужем

Известная Певица Татьяна Буланова постоянно принуждена опровергать сплетни о том, что у нее с футболистом Владиславом Радимовым не сильно хорошие отношения в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости