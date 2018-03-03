Ани Лорак очаровала поклонников необычными украшениями

Известная певица Ани Лорак показала своим поклонникам в Instagram фото с большим количеством необычных украшений. Певица опубликовала портретный снимок, где пользователи Сети могут во всех деталях рассмотреть необычную диадему с «рожками» и драгоценными камнями, серьги и массивное ожерелье из белых камней, а также декорированные драгоценностями (возможно, стразами) бретели платья. В таком образе певица пригласила своих фанатов смотреть шоу «Дива»: «Наши сердца будут биться в унисон для вас!».
Поклонники высоко ценили необычные украшения Ани: «Вот эталон певицы для меня на сегодняшний день! Великолепные вокальные и внешние данные». Всего за 20 минут шикарные ювелирные изделия и собственная красота Ани Лорак помогли ей набрать больше 17 тысяч «лайков».