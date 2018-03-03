Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей В Индонезии родился "теленок-кот" Новосибирские школьники дважды ограбили секс-шоп НЛО превратили спутник Земли в базу пришельцев
| | Ани Лорак очаровала поклонников необычными украшениями

Ани Лорак очаровала поклонников необычными украшениями

Сегодня, 13:45
Певица Ани Лорак очаровала поклонников необычными ювелирными украшениями. В таком образе она появится на шоу «Дива».

Ани Лорак очаровала поклонников необычными украшениями

 

Известная певица Ани Лорак показала своим поклонникам в Instagram фото с большим количеством необычных украшений. Певица опубликовала портретный снимок, где пользователи Сети могут во всех деталях рассмотреть необычную диадему с «рожками» и драгоценными камнями, серьги и массивное ожерелье из белых камней, а также декорированные драгоценностями (возможно, стразами) бретели платья. В таком образе певица пригласила своих фанатов смотреть шоу «Дива»: «Наши сердца будут биться в унисон для вас!».

Поклонники высоко ценили необычные украшения Ани: «Вот эталон певицы для меня на сегодняшний день! Великолепные вокальные и внешние данные». Всего за 20 минут шикарные ювелирные изделия и собственная красота Ани Лорак помогли ей набрать больше 17 тысяч «лайков».
Виктория Ниц
Новости по теме
Ани Лорак заинтриговала фанатов анонсом нового шоу
Ани Лорак заинтриговала фанатов анонсом нового шоу

Популярная украинская певица Ани Лорак заинтриговала своих поклонников, разместив в сети Instagram сообщение, в котором рассказала о приближении нового шоу с

Ани Лорак очаровала поклонников снимком со своей маленькой дочерью
Ани Лорак очаровала поклонников снимком со своей маленькой дочерью

Украинская певица Ани Лорак очаровала поклонников снимком со своей маленькой дочерью. Известная музыкальная исполнительница опубликовала новые фотографии на

Ани Лорак опубликовала в Instagram семейное фото
Ани Лорак опубликовала в Instagram семейное фото

Известная российская певица Ани Лорак поделись новым семейным снимком со своими фанатами в Instagram.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости