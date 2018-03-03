Анфиса Чехова призналась в употреблении допинга

Фанатам снимок понравился. Ведущую они назвали шикарной женщиной, похвалили за естественность и отсутствие манерности, а также за умение тонко чувствовать и подмечать детали даже в таком обыденном явлении, как чашка кофе по утрам. Отдельной порции восхищения удостоился мечтательно-загадочный взгляд Анфисы, устремленный вдаль. Поклонники предположили, что так на девушку действует поэтический «допинг».
Однако не все подписчики оценили само увлечение теледивы бодрящим напитком. «Не пью кофе, вредно, и Вам не советую», - обращается к знаменитости один из фолловеров. Всего снимок удостоился более полутора тысяч лайков.