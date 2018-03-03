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| | Екатерина Андреева показала, что входит в её здоровый завтрак на Мальдивах

Екатерина Андреева показала, что входит в её здоровый завтрак на Мальдивах

Сегодня, 13:19
Бессменная ведущая программы «Время» на Первом Екатерина Андреева рассказала своим подписчикам, чем она предпочитает завтракать, сохраняя свою восхитительную фигуру.

Екатерина Андреева показала, что входит в её здоровый завтрак на Мальдивах

 

56-летняя телеведущая находится в заслуженном отпуске, который она решила провести на Мальдивских островах. Многие звёзды российского шоу-бизнеса положительно отзываются об этом месте. Они отмечают, что сама атмосфера не позволяет им расслабиться настолько, чтобы вернуться домой с лишними килограммами. А Екатерина Андреева показала, почему это происходит.

Она опубликовала видео, как повар её отеля готовит для звезды здоровую овсянку. В её рецепт входит сама овсянка, йогурт, банан, мёд и кокосовая стружка. Специалист перемял всё руками и с улыбкой подал Екатерине, наверняка зная, что от такой сладости телеведущая не поправится ни на грамм. Кстати, «полезные завтраки» часто появляются в блоге женщины, а поклонники так же часто делают комплименты её удивительной фигуре. Как оказалось, на Мальдивах сложно поправиться даже от шоколада.
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