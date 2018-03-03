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| | Пара из «Дома-2» шокировала поклонников внезапным разрывом отношений

Пара из «Дома-2» шокировала поклонников внезапным разрывом отношений

Сегодня, 13:18
Стало известно о расставании пары участников телепроекта «Дом-2». Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова разорвали отношения.

Пара из «Дома-2» шокировала поклонников внезапным разрывом отношений

 

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» шокированы новостью о разрыве одной из самых крепких пар на проекте. В Сети набирает популярность слух, что Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова прекратили отношения. Конфликты и даже расставания были в этой паре и ранее, но потом влюблённые всегда снова сходились.

Зрителей проекта очень удивила эта информация, потому что в конце февраля пара рассказывала о намерении побороться за победу в проекте «Свадьба на миллион». С чем именно связано расставание — неизвестно. Возможно это как-то связано с недавней новостью о тяжёлой болезни Юлиной бабушки и ситуацией, когда девушка одновременно пытается перевезти родственницу на лечение в Москву и сохранить место на проекте. Впрочем, многие подписчики заподозрили пару в очередной попытке привлечь к себе внимание.
Виктория Ниц
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