Пара из «Дома-2» шокировала поклонников внезапным разрывом отношений

Стало известно о расставании пары участников телепроекта «Дом-2». Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова разорвали отношения.

Виктория Ниц

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» шокированы новостью о разрыве одной из самых крепких пар на проекте. В Сети набирает популярность слух, что Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова прекратили отношения. Конфликты и даже расставания были в этой паре и ранее, но потом влюблённые всегда снова сходились.Зрителей проекта очень удивила эта информация, потому что в конце февраля пара рассказывала о намерении побороться за победу в проекте «Свадьба на миллион». С чем именно связано расставание — неизвестно. Возможно это как-то связано с недавней новостью о тяжёлой болезни Юлиной бабушки и ситуацией, когда девушка одновременно пытается перевезти родственницу на лечение в Москву и сохранить место на проекте. Впрочем, многие подписчики заподозрили пару в очередной попытке привлечь к себе внимание.