Помолодевшая Волочкова удивляет фанатов превосходной фигурой

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова приятно удивила пользователей Instagram. На ее аккаунте появилось новое фото бывшей примы с ее фирменным шпагатом, однако на этот раз он не раздражал подписчиков, а стал поводом для комплиментов.

Дарья Светозарова

Танцовщица продемонстрировала свой коронный номер в окружении тренажеров и сопроводила фото комментарием о том, что это и есть превосходное спортивное начало выходного дня. Действительно, на снимке отчетливо видно как похорошела и помолодела Настя после отдыха, какая замечательная у нее фигура и свежее румяное лицо. Даже хейтеры балерины вынуждены были признать, что Волочкова снова на пике формы: «Шикарно!», «Молодец, Настя! Как ты прекрасна!», «Шпагат суперский!», подписывались фанаты.Фаны не могли оторвать от прекрасной балетной дивы глаз, они хвалили и растяжку, и костюм, и даже тренажеры пришлись им по вкусу, несмотря на их несметное количество. Некоторые попытались вновь съязвить, дескать, не знает ли Настя другой позы. Однако эти робкие замечания канули на фоне десятков восторженных отзывов.