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| | Рустам Солнцев рекомендует Самбурской дать пощечину Виктору Дробышу

Рустам Солнцев рекомендует Самбурской дать пощечину Виктору Дробышу

Сегодня, 02:30
Экс-участник «Дом-2» Рустам Солнцев снял ролик для своей постоянной рубрики «Мама дорогая!». В видео Солнцев высказал мнение о ролике, в котором Настасья Самбурская получает пощёчину от Виктора Дробыша, девушка попросила у своего продюсера 500 рублей. За такие просьбы Виктор Дробыш решил ударить актрису.

Рустам Солнцев рекомендует Самбурской дать пощечину Виктору Дробышу

 

Продюсер отвесил пощёчину и сказал: «Петь научись сначала, фальшивишь!». После этого можно наблюдать, как Настасья Самбурская рыдает сидя на корточках.

Рустам Солнцев решил обратиться к актрисе. С первых секунд автор видео уверен на 100%, что ролик просто-напросто создан для пиара, никакого удара не было. Экс-участник «Дом-2» предложил звезде сериала «Универ» снять видео, где Настасья дает не наигранную, а настоящую затрещину Виктору Дробышу. Рустам считает, что за 2 года сотрудничества Настасьи с её музыкальным продюсером, девушка всё это время стоит на месте. Виктор Дробыш не смог написать ни одного хита. За эти два года актриса выступила всего лишь на нескольких концертах. Солнцев заявил, что продюсер должен получить по заслугам за провал сольной карьеры Самбурской.

Рустам так и не понял, для кого был снят ролик и с какой целью. К всему сказанному экс-участник телестройки добавил: «Не знаю, в чем прикол. Не талантливо как-то. Собственно, как и сам продюсер Дробыш».

Отметим, что пользователи Instagram оценили ролик Рустама больше, чем избитой Самбурской. Видеообращение уже собрало около 15 тысяч отметок «Нравится».
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