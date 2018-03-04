Муж Марины Кравец не ревнует ее к сотрудникам Comedy Club

Артистка Марина Кравец вышла замуж за своего сокурсника Аркадия Водахова еще пять лет назад. Несмотря на то, что Марина работает практически с одними мужчинами, с мужем у нее полное взаимопонимание и доверие. Они очень часто устраивают друг другу романтические вечера и очень любят вместе ездить на отдых. Аркадий часто ходит на выступления Марины и вообще во всем поддерживает свою вторую половинку. С коллективом Comedy Club муж артистки уже знаком очень давно, и поэтому не испытывает ревности, а на надоедливых поклонников своей любимой и вовсе не обращает никакого внимания. Детей у звездной пары еще нет, да и планировать пока не собираются.
В данный момент Марина Кравец помимо выступлений в Comedy Club работает ведущей на передаче «Руссо Туристо», которую ведет вместе с Сергеем Гореликовым.