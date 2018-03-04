Муж Марины Кравец не ревнует ее к сотрудникам Comedy Club

Артистка Марина Кравец уже около восьми лет работает в мужском коллективе Comedy Club, и за все это время ее муж ни разу не проявил свою ревность.

Пелагея Лебединская

Артистка Марина Кравец вышла замуж за своего сокурсника Аркадия Водахова еще пять лет назад. Несмотря на то, что Марина работает практически с одними мужчинами, с мужем у нее полное взаимопонимание и доверие. Они очень часто устраивают друг другу романтические вечера и очень любят вместе ездить на отдых. Аркадий часто ходит на выступления Марины и вообще во всем поддерживает свою вторую половинку. С коллективом Comedy Club муж артистки уже знаком очень давно, и поэтому не испытывает ревности, а на надоедливых поклонников своей любимой и вовсе не обращает никакого внимания. Детей у звездной пары еще нет, да и планировать пока не собираются.В данный момент Марина Кравец помимо выступлений в Comedy Club работает ведущей на передаче «Руссо Туристо», которую ведет вместе с Сергеем Гореликовым.