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| | Муж Марины Кравец не ревнует ее к сотрудникам Comedy Club

Муж Марины Кравец не ревнует ее к сотрудникам Comedy Club

Сегодня, 01:30
Артистка Марина Кравец уже около восьми лет работает в мужском коллективе Comedy Club, и за все это время ее муж ни разу не проявил свою ревность.

Муж Марины Кравец не ревнует ее к сотрудникам Comedy Club

 

Артистка Марина Кравец вышла замуж за своего сокурсника Аркадия Водахова еще пять лет назад. Несмотря на то, что Марина работает практически с одними мужчинами, с мужем у нее полное взаимопонимание и доверие. Они очень часто устраивают друг другу романтические вечера и очень любят вместе ездить на отдых. Аркадий часто ходит на выступления Марины и вообще во всем поддерживает свою вторую половинку. С коллективом Comedy Club муж артистки уже знаком очень давно, и поэтому не испытывает ревности, а на надоедливых поклонников своей любимой и вовсе не обращает никакого внимания. Детей у звездной пары еще нет, да и планировать пока не собираются.

В данный момент Марина Кравец помимо выступлений в Comedy Club работает ведущей на передаче «Руссо Туристо», которую ведет вместе с Сергеем Гореликовым.
Пелагея Лебединская
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