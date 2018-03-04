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| | Нелли Ермолаева снова поделилась интимным фото

Нелли Ермолаева снова поделилась интимным фото

Сегодня, 00:30
Беременная телеведущая и модель Нелли Ермолаева даже в декрете работает. Но получает не гонорары, а восторженные комментарии от своих подписчиков.

Нелли Ермолаева снова поделилась интимным фото

 

Нелли Ермолаева не устаёт радовать своих поклонников откровенными фотографиями своего тела. Женщина опубликовала в своём instagram снимок, на котором она в полупрозрачном пеньюаре на голое тело.

Делая такие снимки, восхищаясь своей фигурой, она помогает многим беременным женщинам перебороть своё смущение и преодолеть мысли о том, что беременные выглядят нелепо и полновато. Также, своей подписью под фото: «Однажды ты будешь скучать по тому, что происходит сейчас!», Нелли Ермолаева заставляет женщин задуматься, что беременность не вечна, и нужно наслаждаться именно сейчас каждым мгновением, пока под сердцем бьётся ещё одно маленькое сердечко.
Дарья Дмитриева
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