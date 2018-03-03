"Из фильма ужасов": Юлия Барановская напугала фанатов

На одной из вечеринок, куда была приглашена Юлия совершенно недавно, произошло невероятное события. Выбирая достойный наряд к мероприятию, девушка соответственно предпочла и макияж. Гости, которые присутствовали на банкете, немного удивились, когда вошла в зал Барановская. Во время прекрасного провождения времени, поп-дива выложила снимок происходящего в своем микроблоге. Эта фотография шокировала фанатов и остальных обозревателей, так как они начали заваливать автора публикации отзывами и комментариями. Людей просто шокировал макияж.Многие написали, что в этот раз Юлия Барановская перестаралась с косметикой.Также удивлению общественности не было предела, ведь никто не ожидал подобного. Светская львица выглядела броско, ярко и навязчиво. Среди критических отзывов можно было встретить и такие, что прогнозировали Барановской неперспективное будущее.Среди известных личностей российского шоу-бизнеса, которые вполне способны лишить спокойствия своих поклонников, хорошо известна ведущая Дана Борисова. Совсем недавно за девушку переживала вся страна, чтобы она смогла побороть наркотические проблемы.Теперь же Борисова шокирует публику броской косметикой, которую она накладывает на свое прекрасное лицо. Пользователи поражаются таким поворотом вкуса известной представительницы светских раутов. В Сети Борисова не стесняется выкладывать свои фотоснимки с ярким макияжем, не скрывая от других персональных предпочтений. Многие начали считать Борисову вульгарной из-за яркой и броской в глаза внешности. На нее посыпались шквалы критики, а хэйтеры напрямую советовали Борисовой овладеть искусством визажа, чтобы не пугать публику и детей.Стремление женщины к резкому изменению стиля макияжа, имиджа и внешности свидетельствует о радикальных переменах в ее подсознании. Об этом твердят психологи, которые неоднократно сталкиваются на практике с похожими случаями. Чувствуя себя заброшенной и фактически неинтересной, женщина принимает любое предложение внутри своего мозга, чтобы максимально скрыть настоящее. Именно это очень часто приводит к наступлению эпатажности, выраженной в ярком и вызывающем макияже, манере одеваться, изменениях каких-то внутренних вкусах. Возможно нечто подобное произошло и в жизни Юлии Барановской и Даны Борисовой?