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| | Евгения Медведева рассказала о своих страхах и влюбленности

Евгения Медведева рассказала о своих страхах и влюбленности

Вчера, 23:30
Российская спортсменка Евгения Медведева, завоевавшая серебряные медали в одиночном фигурном катании в зимних Олимпийских играх, прошедших недавно в Южной Корее, в интервью поведала о своих самых сильных страхах и особенностях её личной жизни.

Евгения Медведева рассказала о своих страхах и влюбленности

 

Медведева заверила журналистов, что несмотря на миловидность и красоту бабочек, она боится их больше всего на свете. Находясь в Пхенчхане, Евгения рассказала о том, что данный вид насекомых её ужасно пугает, хотя она сама не может вспомнить определённый момент, откуда бы произрастала данная фобия. Фигуристка вспомнила, что в детстве легко ловила бабочек своими собственными руками, однако, в данный момент с их помощью её можно очень сильно запугать.

Также Евгения заметила, что однажды в выступлениях на льду ей помогло чувство влюблённости, которое нисколько её не отвлекло от выполнения её сольной программы. Что касается смысла жизни, по мнению российской спортсменки, люди рождаются, чтобы получать удовольствие и наслаждаться каждым моментом жизни.
Александр Вест
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