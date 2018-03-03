Евгения Медведева рассказала о своих страхах и влюбленности

Российская спортсменка Евгения Медведева, завоевавшая серебряные медали в одиночном фигурном катании в зимних Олимпийских играх, прошедших недавно в Южной Корее, в интервью поведала о своих самых сильных страхах и особенностях её личной жизни.

Александр Вест

Медведева заверила журналистов, что несмотря на миловидность и красоту бабочек, она боится их больше всего на свете. Находясь в Пхенчхане, Евгения рассказала о том, что данный вид насекомых её ужасно пугает, хотя она сама не может вспомнить определённый момент, откуда бы произрастала данная фобия. Фигуристка вспомнила, что в детстве легко ловила бабочек своими собственными руками, однако, в данный момент с их помощью её можно очень сильно запугать.Также Евгения заметила, что однажды в выступлениях на льду ей помогло чувство влюблённости, которое нисколько её не отвлекло от выполнения её сольной программы. Что касается смысла жизни, по мнению российской спортсменки, люди рождаются, чтобы получать удовольствие и наслаждаться каждым моментом жизни.