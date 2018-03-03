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| | Мария Погребняк потеряла зуб из-за собственного равнодушия

Мария Погребняк потеряла зуб из-за собственного равнодушия

Вчера, 22:20
Жена известного футболиста Павла Погребняка Мария потеряла зуб из-за собственного равнодушия к своему здоровью. Об этом она сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Мария Погребняк потеряла зуб из-за собственного равнодушия

 

Из-за детского страха перед стоматологами Марии Погребняк пришлось распрощаться со своим зубом, так как лечению он уже не поддавался. Она так долго терпела и оттягивала момент похода к зубному врачу, что теперь, удалив зуб, девушка научена и не будет запускать своё здоровье.

Горький опыт детства по удалению зубов, когда медсестра держит за руки, а врач без анестезии делает болезненную процедуру, не позволяли Марии Погребняк заставить себя снова пройти все эти муки.

Но, «не так страшен чёрт, как его рисуют», обратившись, хоть и с опозданием, к специалисту, зуб был удалён безболезненно и быстро. Жаль, что девушка поздно осознала, что, приди она раньше, зуб можно было спасти.

Подписчики Погребняк, как могли, поддержали звёздную супругу, поделившись своим печальным опытом походов к стоматологам.
Дарья Дмитриева
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