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| | Ким Кардашьян обвинила в плагиате брэнд Yves Saint Laurent

Ким Кардашьян обвинила в плагиате брэнд Yves Saint Laurent

Вчера, 21:20
Всемирно известная модель и светская львица Ким Кардашьян весьма озадачила своих поклонников, вступив в противостояние с именитым брендом Yves Saint Laurent. Упомянутый Модельный Дом Кардашьян упрекает в плагиате её дизайна одежды.

Ким Кардашьян обвинила в плагиате брэнд Yves Saint Laurent

 

В микроблоге Ким в сети Instagram была опубликована фотография, на которой запечатлён момент из модного показа Yves Saint Laurent, на котором показана осенне-зимняя коллекция. В описании к снимку Кардашьян написала, что использовать её идеи в своих работах является довольно милым решением со стороны именитого бренда. Также в её Instagram-аккаунте вскоре была размещена фотография, на которой был показан фрагмент из модельного шоу её мужа Канье Уэста. По мнению Ким, сравнив вышеуказанные фотографии, можно легко прийти к выводу, что французские дизайнеры украли у неё идеи для оформления показа.

Ким Кардашьян обвинила в плагиате брэнд Yves Saint Laurent

 

Напомним, четыре года назад Ким Кардашьян вступила в конфронтацию с Джей Зи и его супругой Бейонсе за то, что они якобы на постоянной основе заимствуют идеи для проведения совместных фотосессий.
Александр Вест
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