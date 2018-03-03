Ким Кардашьян обвинила в плагиате брэнд Yves Saint Laurent

Всемирно известная модель и светская львица Ким Кардашьян весьма озадачила своих поклонников, вступив в противостояние с именитым брендом Yves Saint Laurent. Упомянутый Модельный Дом Кардашьян упрекает в плагиате её дизайна одежды.

В микроблоге Ким в сети Instagram была опубликована фотография, на которой запечатлён момент из модного показа Yves Saint Laurent, на котором показана осенне-зимняя коллекция. В описании к снимку Кардашьян написала, что использовать её идеи в своих работах является довольно милым решением со стороны именитого бренда. Также в её Instagram-аккаунте вскоре была размещена фотография, на которой был показан фрагмент из модельного шоу её мужа Канье Уэста. По мнению Ким, сравнив вышеуказанные фотографии, можно легко прийти к выводу, что французские дизайнеры украли у неё идеи для оформления показа.

Александр Вест

Напомним, четыре года назад Ким Кардашьян вступила в конфронтацию с Джей Зи и его супругой Бейонсе за то, что они якобы на постоянной основе заимствуют идеи для проведения совместных фотосессий.