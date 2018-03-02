Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Товарищи, это дно»: Ольга Бузова прокомментировала пополнение в семье Тарасовых Facebook прекращает эксперименты над пользователями Хоккеист Кирилл Капризов подарил Галустяну клюшку, принесшую команде победу «Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу
| | Селена Гомес демонстрирует упругое тело в рекламе Puma

Селена Гомес демонстрирует упругое тело в рекламе Puma

Вчера, 23:04
Американская певица Селена Гомес в прошлом году перенесла сложную операцию по пересадке почки. И уже сегодня демонстрирует свое упругое тело. Селена снялась для рекламы спортивной одежды Puma.

Селена Гомес демонстрирует упругое тело в рекламе Puma

 

На новых фото певица выглядит, как и прежде, великолепно. Далось ей это нелегко. Девушке пришлось сесть на специальную диету после операции, так как певица сильно исхудала. Через полгода она смогла вернуться к тренировкам и восстановить свои упругие мышцы.

Напомним, в сентябре прошлого года артистка перенесла операцию по трансплантации почки. О проблемах со здоровьем певицы стало известно в 2013 году. СМИ сообщили о том, что Селена больна волчанкой несколько лет. В 2015 году девушка проходила курс химиотерапии из-за обострения болезни.
Новости по теме
Селена Гомес рассказала подписчикам Instagram о своей операции
Селена Гомес рассказала подписчикам Instagram о своей операции

14 сентября известная голливудская певица Селена Гомес сообщила, что ей успешно провели операцию по пересадке почки. Селена уже несколько лет боролась с

Селена Гомес основала фонд по борьбе с волчанкой
Селена Гомес основала фонд по борьбе с волчанкой

Популярная американская певица Селена Гомес создает фонд, который будет исследовать и бороться с волчанкой. Сама певица также страдает от данного недуга.

Селена Гомес лечилась химиотерапией от волчанки
Селена Гомес лечилась химиотерапией от волчанки

Известная американская певица Селена Гомес проходила лечение от волчанки. В частности, ей назначили курс химиотерапии, рассказала звезда во время разговора с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости