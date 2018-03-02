Селена Гомес демонстрирует упругое тело в рекламе Puma

Американская певица Селена Гомес в прошлом году перенесла сложную операцию по пересадке почки. И уже сегодня демонстрирует свое упругое тело. Селена снялась для рекламы спортивной одежды Puma.

На новых фото певица выглядит, как и прежде, великолепно. Далось ей это нелегко. Девушке пришлось сесть на специальную диету после операции, так как певица сильно исхудала. Через полгода она смогла вернуться к тренировкам и восстановить свои упругие мышцы.Напомним, в сентябре прошлого года артистка перенесла операцию по трансплантации почки. О проблемах со здоровьем певицы стало известно в 2013 году. СМИ сообщили о том, что Селена больна волчанкой несколько лет. В 2015 году девушка проходила курс химиотерапии из-за обострения болезни.