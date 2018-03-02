Волочкову заподозрили в подработке массажистом

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новый пост, где рассказала о прелестях массажа. Поклонники посчитали, что звезда в свободное время подрабатывает массажистом.

Никита Готский

Волочкова выложила очередной пост, где сообщает подписчикам о салоне массажа. Судя по ее словам, специалисты учреждения «готов принять хороших людей». Там работает один их друзей, в связи с чем она время от времени заходит в салон, репетирует и даже сама делает массаж.Кроме того, она заявила о готовности предоставить подарочный сертификат хорошей пары на суточное проживание. При этом она не забывала и о моменте своей творческой деятельности, а именно позвала поклонников на концерт, который состоится в Москве. Подписчики расхвали ли внешность Волочковой, написав ей ряд приятных слов, отметив, что она хорошо смотрится с мужчиной на фотографии.