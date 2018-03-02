София Ротару показала приобретенный на Мальдивах загар

София Ротару показала подписчикам свой морской загар в Instagram. В данное время она отдыхает на Мальдивах.

Никита Готский

В январе Ротару отправилась вместе с родственниками на отдых, свое свободное время она проводит на Мальдивах, на что израсходовала уже два миллиона рублей. На острове певица нежится на пляже, изучает местные достопримечательности и публикует в соцсети новые фотографии.На одном из последних фото Ротару предстала перед фолловерами в пляжном топе, который открывает ее загоревшие ноги и руки. Многие поклонники написали певице комплименты по поводу ее внешности и снова задались вопросом, в чем секрет ее красоты и молодости. Знаменитость утверждает, что не делает ничего серьезного, чтобы быть привлекательной. Дабы р=оставаться в форме, она ест правильную пищу и занимается спортом.