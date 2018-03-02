Шепелев показал всем свою новую возлюбленную

Известный ведущий Дмитрий Шепелев показал свою новую подругу. Судя по всему, ею является Екатерина Тулупова.

Ранее пресса писала, что Шепелев много раз выходил в свет с новой избранницей. Определенное время назад влюбленные пришли на шоу Славы Полунина, а зимой этого года они посетили премьеру в Большом театре.

Никита Готский

Недавно в Интернете было обнародовано видео, где видно, как Шепелев находится возле Тулуповой в кругу своих старых знакомых. Исходя из изображения, можно заметить, что Дмитрий приятно общается с девушкой. В кадре можно увидеть Анну Нетребко, Екатерину Андрееву и других. Сам Шепелев, как правило, свою личную жизнь не привык комментировать.Прежняя супруга ведущего певица Жанна Фриске умерла в 2015 году. После этого свое свободное время он тратил на сына Платона.