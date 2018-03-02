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| | Шепелев показал всем свою новую возлюбленную

Шепелев показал всем свою новую возлюбленную

Вчера, 21:44
Известный ведущий Дмитрий Шепелев показал свою новую подругу. Судя по всему, ею является Екатерина Тулупова.

Шепелев показал всем свою новую возлюбленную

 

Ранее пресса писала, что Шепелев много раз выходил в свет с новой избранницей. Определенное время назад влюбленные пришли на шоу Славы Полунина, а зимой этого года они посетили премьеру в Большом театре.

Шепелев показал всем свою новую возлюбленную

 

Недавно в Интернете было обнародовано видео, где видно, как Шепелев находится возле Тулуповой в кругу своих старых знакомых. Исходя из изображения, можно заметить, что Дмитрий приятно общается с девушкой. В кадре можно увидеть Анну Нетребко, Екатерину Андрееву и других. Сам Шепелев, как правило, свою личную жизнь не привык комментировать.

Прежняя супруга ведущего певица Жанна Фриске умерла в 2015 году. После этого свое свободное время он тратил на сына Платона.
Никита Готский
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