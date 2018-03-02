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| | "Месяц на кассе": Тимати всерьез задумался о смене профессии

"Месяц на кассе": Тимати всерьез задумался о смене профессии

Вчера, 21:03
В своем Instagram Тимати разместил видеоролик о том, как он работает на кассе в магазине «Летуаль». Певец отметил, что не исключает возможность проработать здесь, как минимум в течение месяца, а дальше будет видно - может и всерьез задумается о смене поля деятельности. О таком шаге Тимати задумался после того как компания «Летуаль» предложила ему провести на кассе их магазина всего один день накануне Всемирного женского праздника - 6 марта. Гонорар, обещанный Тимати, настолько воодушевил певца, что он заявил, что за такие деньги готов работать на кассе всегда. Он пригласил всех в «Летуаль», расположенный в ТЦ «Европейский» за подарками к празднику.

"Месяц на кассе": Тимати всерьез задумался о смене профессии

 

Подписчики обсудили видеоролик, отметив, что рэпер хорош во всех своих проявлениях, и было бы очень прикольно встретить его в таком неожиданном месте. Многие обещали обязательно прийти, а часть подписчиков даже высказала опасения, что «Летуаль» просто «разнесут». Некоторые одобрили такую позицию магазина, высказав мнение, что подобные акции действительно могут сильно увеличить продажи, а также, что им будет приятно встретить вот так запросто звезду, работающую на такой обычной должности.

Но профессия кассира - не единственное, что заинтересовало Тимати в качестве потенциально возможного направления деятельности. Уже известна сеть бургерных под брендом «Black Star Super». Первая точка была открыта в столице на Новом Арбате, а вторую в 2017 году рэпер открыл в Грозном. Примечательно, что перед открытием новой закусочной в ТЦ «Европейский», Тимати лично учился в течение нескольких месяцев готовить бургеры. За это время технику приготовления этого блюда певец освоил на «отлично».

Бургеры Тимати создаются по специальной технологии, с применением соусов, приготовленных по авторским рецептам. А к бургеру каждому клиенту полагаются черные перчатки, чтобы можно было не запачкаться во время еды. Такую фишку придумал сам рэпер и очень ею гордится.

К моменту открытия новой точки в своей сети питания Тимати довел свои кулинарные способности в готовке бургеров до совершенства, он заявил, что ему доставляет удовольствие сам процесс создания блюда, и в будущем он, возможно, освоит и другие блюда, тем более, что это направление представляет для него немалый интерес.
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