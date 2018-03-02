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| | "Дом-2": Александра Гозиас появилась на новом фото с голой грудью

"Дом-2": Александра Гозиас появилась на новом фото с голой грудью

Вчера, 20:56
Экс-участница телепроекта «Дом-2» поразила подписчиков новым откровенным фото. На опубликованном снимке звезда реалити-шоу не стесняется показывать свою голую грудь.

"Дом-2": Александра Гозиас появилась на новом фото с голой грудью

 

Поклонников экс-участницы телешоу «Дом-2» Александры Гозиас поразил очередной опубликованный ею фотоснимок. На данном фото звезда телепроекта не стесняется демонстрировать собственную обнаженную грудь. Поклонники Гозиас не скупятся на комплименты относительно красоты их кумира. Однако некоторые наиболее скрупулезные пользователи Сети заметили, что на данном фото сильно заметна работа фоторедактора, отчего внешность девушки выглядит несколько искусственно.

Недавно Александра Гозиас испугала фолловеров собственной худобой, которую многие расценили как болезненную. Поклонники знаменитости переживают за состояние ее здоровья, подозревая у Гозиас анорексию.

В феврале экс-участница «Дома-2» сообщала, что откроет еще один модный бутик в Калининграде.
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