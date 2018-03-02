Бузова с голой попой и грудью попала на фото

Российская ведущая Ольга Бузова показала подписчикам голую попу и грудь в прозрачной одежде. Горячий снимок она опубликовала в Instagram.

Никита Готский

Знаменитая ведущая, дизайнер и певица сфотографировалась на фоне пальм в прозрачной одежде, продемонстрировав обнаженную попу и грудь, которую заметно сквозь наряд. Губы Бузовой накрашены в черную помаду, а ее взгляд загадочно устремлен в объектив фотокамеры. «Она не боится остаться одна. Ракета запущена», подписала изображение знаменитость.Некоторые подписчик раскритиковали Бузову за такой откровенный снимок. По ее мнению, она могла бы опубликовать более целомудренный пост, также отмечая, что в настоящее время многие звезды только и привыкли показывать, не стесняясь, свои женские прелести. Другие фанаты поддержали Ольгу, желая ей не обращать внимание на критиков.