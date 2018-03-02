Общественница Алена Алексеева создала свой сайт для женщин

Общественный деятель Якутии Алена Алексеева создала свой сайт для женщин. Называется новый портал «Якутянка». Участница конкурса «Народный бюджет» признается, что раньше и не помышляла о монетизации своей популярности путем создания сайта, считая это доступным только программистам и другим «продвинутым» пользователям. А теперь, заполучив собственный портал, не может в это поверить.

Дарья Светозарова

Алексеева подчеркивает, что целью создания сайта является окружение женщин Якутии заботой и комфортом, предоставление им информации по воспитанию детей, формированию образа, визажу, здоровью и так далее. Общественница рассказала, что на сайте уже работают категории, посвященные астрологии, здоровью, еде и есть уже редакторский блог. Алена обещает постепенно дополнить сайт новыми рубриками и опциями. Девушка уверяет, что на портале интересную для себя информацию найдут не только дамы, но и мужчины, жаждущие узнать побольше о своей возлюбленной.Наполнять сайт будут информацией от авторитетных экспертов: психологов, сексологов, психиатров, косметологов и других. Они же и будут членами редколлегии портала. Сообщается, что сайт «Якутянка» уже работает.