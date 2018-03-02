Зачем рожать? Лена Миро уверена, что нормальным людям дети не нужны

Беременность может старить людей и сводить их с ума. Блоггер Лена Миро заявила, что не хочет и не хотела иметь детей.

Никита Готский

То, что беременность старит, Миро заявила не просто так. Она ссылается на научное утверждение ученых, доказывающее, что роды и беременность вызывают старение клеток на 11 лет. Признаки старения: проблемы сло здоровьем, морщины прямиком связаны со снижением теломер а беременность, по мнению Миро, существенно сокращают теломеры. Родив, девушка ощущает себя старше.Лена не считает материнство радостью. Согласно ее утверждению, матери живут в постоянном стрессе и убеждают окружающих, что у них все складывается хорошо, но при этом они не спят ночью. Вместо этого, пишет Миро, женщина могла бы отдыхать на кровати, заниматься личными делами или пойти в ресторан с друзьями, но вынуждена сидеть с ребенком.