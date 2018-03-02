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| | Зачем рожать? Лена Миро уверена, что нормальным людям дети не нужны

Зачем рожать? Лена Миро уверена, что нормальным людям дети не нужны

Вчера, 21:11
Беременность может старить людей и сводить их с ума. Блоггер Лена Миро заявила, что не хочет и не хотела иметь детей.

Зачем рожать? Лена Миро уверена, что нормальным людям дети не нужны

 

То, что беременность старит, Миро заявила не просто так. Она ссылается на научное утверждение ученых, доказывающее, что роды и беременность вызывают старение клеток на 11 лет. Признаки старения: проблемы сло здоровьем, морщины прямиком связаны со снижением теломер а беременность, по мнению Миро, существенно сокращают теломеры. Родив, девушка ощущает себя старше.

Лена не считает материнство радостью. Согласно ее утверждению, матери живут в постоянном стрессе и убеждают окружающих, что у них все складывается хорошо, но при этом они не спят ночью. Вместо этого, пишет Миро, женщина могла бы отдыхать на кровати, заниматься личными делами или пойти в ресторан с друзьями, но вынуждена сидеть с ребенком.
Никита Готский
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