Кэтрин Зета-Джонс в ужасе от общения Майкла Дугласа и Шерон Стоун

Чтобы актёрская жизнь не была скучной, звёзды временами устраивают себе разгрузку нервной системы. Так и супруги с 20-тилетним стажем Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас. Супруга устраивает сцены ревности, потому что Майкл снова связался с безупречной Стоун.

Дарья Дмитриева

Когда-то американский кинематограф уже пылал слухами о романе главных героев «Основного инстинкта», сейчас история может повториться снова. Уже немолодые актёры всё также хороши. Кэтрин обеспокоена тем, что её 73-летний возлюбленный – ещё тот ловелас, хочет снова сняться с 59-летней Шэрон Стоун в одном фильме.Зета-Джонс, в свою очередь, постарается сделать всё, чтобы Дуглас отказался от этих съёмок. Она до сих пор не может забыть те эротические сцены, в которых главные актёры фильма, отснятого 25 лет назад, так гармонично и правдоподобно играли влюблённых.Что это будет за кинолента, пока не известно. Остаётся под вопросом и то, будет ли в ней участвовать секс-символ прошлого века Майкл Дуглас.