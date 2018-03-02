Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Товарищи, это дно»: Ольга Бузова прокомментировала пополнение в семье Тарасовых Facebook прекращает эксперименты над пользователями Хоккеист Кирилл Капризов подарил Галустяну клюшку, принесшую команде победу «Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу
| | Внебрачный сын покойного Спартака Мишулина выиграл суд против его вдовы

Внебрачный сын покойного Спартака Мишулина выиграл суд против его вдовы

Вчера, 20:42
2 марта Тушинский суд Москвы не удовлетворил прошение о защите чести вдовы знаменитого отечественного актера Спартака Мишулина Валентины Константиновны. Отметим, что вдова судилась с родным, но внебрачным сыном актера.

Внебрачный сын покойного Спартака Мишулина выиграл суд против его вдовы

 

До этого сообщалось, что общественность узнала о внебрачном наследнике Мишулина из одного выпуска отечественного журнала, в котором Тимур Еремеев давал интервью. Тимур сообщил, что является сыном народного любимца. Это известие шокировало не только общественность, но и семью артиста. Родные Мишулина подали в суд. Однако после того, как дочь артиста Карина настояла на тесте ДНК, который подтвердил родство Еремеева, она отозвала иск. Вдова напротив решила идти до конца и защищать память своего покойного мужа, а интервью Тимура назвала ложью.

На последнем заседании Еремеев не появился, вместо него выступил свидетель, юрист Михаил Цивин, который жил в одном доме с Мишулиным. Он рассказал, что на протяжении долгого времени их семьи очень тесно дружили. Спартак Мишулин был прекрасным отцом и мужем. Однако только сейчас Цивин узнал, что мать Тимура работала в их доме консьержкой. Также он рассказал, что Мишулин был так загружен работой, что не всегда был дома, а на гастролях его постоянно окружали коллеги женщины-артистки.

Отметим, что помимо этих людей, также были и другие свидетели, которые просили суд отказать Валентине Константиновне в иске. После долгого разбирательства и выслушивания сторон Тушинский суд решил не удовлетворять прошение вдовы актера.
Анна Котова
Новости по теме
Результаты теста Тимура Еремеева являются фейковыми
Результаты теста Тимура Еремеева являются фейковыми

На передачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым пришел начинающий артист Тимур Еремеев, считающий себя сыном знаменитого актера Спартака Мишулина. Этот молодой

Дочь Мишулина собирается вновь судиться с родным братом
Дочь Мишулина собирается вновь судиться с родным братом

Карина Мишулина вновь отказывается считать Тимура Еремеева своим братом. Разгорается новый скандал: она вместе с матерью готовы на эксгумацию тела Спартака

Дочь Мишулина из-за Тимура Еремеева оказалась в суде
Дочь Мишулина из-за Тимура Еремеева оказалась в суде

В предыдущем году, осенью, объявился еще один наследник Спартака Мишулина. Артист Тимур Еремеев пытается доказать, что он сын актера.

Комментарии (1):

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Наконец-то! Сколько можно полоскать имя известного артист, у которого, может, еще где-нибудь живут внебрачные дети и их потомки. Обе Мишулины являют собой образчик истеричных и хамоватых особ, мягко говоря. Хочется верить, что теперь обе умолкнут. Ну сын и сын. Их же никто не заставляет его любить и у себя принимать. Пусть парень живёт и радуется, гордясь своим отцом. Удачи тебе, Тимур!
Вчера, 21:21
написал: Кира
группа: Гости
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости