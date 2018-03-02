Внебрачный сын покойного Спартака Мишулина выиграл суд против его вдовы

2 марта Тушинский суд Москвы не удовлетворил прошение о защите чести вдовы знаменитого отечественного актера Спартака Мишулина Валентины Константиновны. Отметим, что вдова судилась с родным, но внебрачным сыном актера.

Анна Котова

До этого сообщалось, что общественность узнала о внебрачном наследнике Мишулина из одного выпуска отечественного журнала, в котором Тимур Еремеев давал интервью. Тимур сообщил, что является сыном народного любимца. Это известие шокировало не только общественность, но и семью артиста. Родные Мишулина подали в суд. Однако после того, как дочь артиста Карина настояла на тесте ДНК, который подтвердил родство Еремеева, она отозвала иск. Вдова напротив решила идти до конца и защищать память своего покойного мужа, а интервью Тимура назвала ложью.На последнем заседании Еремеев не появился, вместо него выступил свидетель, юрист Михаил Цивин, который жил в одном доме с Мишулиным. Он рассказал, что на протяжении долгого времени их семьи очень тесно дружили. Спартак Мишулин был прекрасным отцом и мужем. Однако только сейчас Цивин узнал, что мать Тимура работала в их доме консьержкой. Также он рассказал, что Мишулин был так загружен работой, что не всегда был дома, а на гастролях его постоянно окружали коллеги женщины-артистки.Отметим, что помимо этих людей, также были и другие свидетели, которые просили суд отказать Валентине Константиновне в иске. После долгого разбирательства и выслушивания сторон Тушинский суд решил не удовлетворять прошение вдовы актера.