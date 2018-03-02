"Время и Стекло" презентовали Lyric Video песни "ТОП"

Группа «Время и Стекло» представили публике новое музыкальное видео. Ролик к песне «ТОП» не является полноценным клипом, а относится к Lyric Video.

Теперь же любители музыки музыкального коллектива ожидают полноценный клип на песню, о чем рассказали в своих комментариях на YouTube. На видеохостинге за короткое время ролик набрал 18 тысяч лайков, а посмотреть его успели более ста тысяч человек. Так же фанаты успели отметить, что слова из песни «будь оригинален» сразу начинают напеваться в голове.

Украинский певцы Надя Дорофеева и Алексей Завгородний порадовали поклонников очередной песней, которую сопроводили видео. Описание того, что же такое Lyric Video звучит в самом начале, рассказывая о том, что неотъемлемой частью роликов такого жанра являются слова песни, которые появляются на экране. Поклонники группы все равно отнеслись к видео позитивно, отметив, что «Время и Стекло» как всегда на высоте, а саму композицию назвали шедевром.