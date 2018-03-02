Украинский певцы Надя Дорофеева и Алексей Завгородний порадовали поклонников очередной песней, которую сопроводили видео. Описание того, что же такое Lyric Video звучит в самом начале, рассказывая о том, что неотъемлемой частью роликов такого жанра являются слова песни, которые появляются на экране. Поклонники группы все равно отнеслись к видео позитивно, отметив, что «Время и Стекло» как всегда на высоте, а саму композицию назвали шедевром.
"Время и Стекло" презентовали Lyric Video песни "ТОП"Вчера, 19:57
Новый клип на песню «Любовь не пропала» группы ДДТ опубликован сегодня на официальном YouTube-канале. Композиция стала победителем в «Чартовой дюжине» в
Надя Дорофеева и Алексей Завгородний, более известные как коллектив «Время и Стекло», показали поклонникам, как они снимали клип «На стиле». Ролик быстро стал
В Глобальной сети появился клип «Скажи мне, чей Крым». Музыкальное видео записала симферопольская группа «Ундервуд». Стоит сказать, что ролик, выложенный на