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| | 60-летний актер Половцев рассказал про рождение дочери от молодой жены

60-летний актер Половцев рассказал про рождение дочери от молодой жены

Вчера, 20:16
Российский актер театра и кино Александр Половцев, получивший известность благодаря сериалу «Улица развитых фонарей», рассказал, почему скрывал от общественности факт рождения дочери от молодой супруги. Также артист сообщил, что собирается дожить до 100 лет.

60-летний актер Половцев рассказал про рождение дочери от молодой жены

 

60-летний российский актер театра и кино Александр Половцев раскрыл подробности личной жизни и выразил мысли насчет своего недавнего юбилея. По словам артиста, он совершенно не чувствует возраста - глядя в зеркало он не замечает существенных изменений, как нет их и внутренне.

Однако в начале отношений с его третьей 27-летней женой вопрос собственного возраста сильно волновал актера, ведь ему в то время было уже 50 лет. Спустя 7 лет отношений пара все-таки вступила в официальный брак, а жена Эсана родила ему сына. Сейчас мальчику два года, но супруга подарила ему второго ребенка – дочь.

Половцев не хотел делать из рождения дочери инфоповод, ведь, после появления на свет его сына, многие стали злословить относительно их семьи. О рождении наследницы знали только близкие друзья и родственники. Актер выразил желание дожить до 100 лет, чтобы увидеть того «негодяя», который предложит его дочери руку и сердце.
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