60-летний актер Половцев рассказал про рождение дочери от молодой жены

60-летний российский актер театра и кино Александр Половцев раскрыл подробности личной жизни и выразил мысли насчет своего недавнего юбилея. По словам артиста, он совершенно не чувствует возраста - глядя в зеркало он не замечает существенных изменений, как нет их и внутренне.
Однако в начале отношений с его третьей 27-летней женой вопрос собственного возраста сильно волновал актера, ведь ему в то время было уже 50 лет. Спустя 7 лет отношений пара все-таки вступила в официальный брак, а жена Эсана родила ему сына. Сейчас мальчику два года, но супруга подарила ему второго ребенка – дочь.
Половцев не хотел делать из рождения дочери инфоповод, ведь, после появления на свет его сына, многие стали злословить относительно их семьи. О рождении наследницы знали только близкие друзья и родственники. Актер выразил желание дожить до 100 лет, чтобы увидеть того «негодяя», который предложит его дочери руку и сердце.