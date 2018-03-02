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| | Дита фон Тиз предстала перед фанатами в образе блондинки

Дита фон Тиз предстала перед фанатами в образе блондинки

Вчера, 20:29
Известная танцовщица Дита фон Тиз опубликовала снимок, где ее сфотографировали блондинкой. Звезда вышла к зрителям на шоу в Австралии.

Дита фон Тиз предстала перед фанатами в образе блондинки

 

Фон Тиз решила удивить своих поклонников. Она предстала перед ними в образе белокурой дамы на шоу в австралийском Мельбурне. Грудь танцовщицы обнажена, лишь незначительная одежда скрывает эротическую деталь ее прелестной фигуры.

В Сети фолловеры довольно часто разыскивают снимки Фон Тиз без косметики и в нижнем белье. По мнению многих, знаменитость хорошо смотрится и без своего именитого сценического образа. При этом внешний вид Диты в молодые годы существенно различается от того, какой она является сейчас. Известно, ранее Дита фон Тиз была замужем за известным рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном, но пара рассталась по инициативе танцовщицы.
Никита Готский
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