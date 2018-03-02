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| | 78-летний Эммануил Виторган стал отцом в третий раз

78-летний Эммануил Виторган стал отцом в третий раз

Вчера, 20:22
Актёр театра и кино Эммануил Виторган стал отцом третьего ребёнка в 78 лет. У мужчины это первый ребёнок в браке с Ириной Млодик.

78-летний Эммануил Виторган стал отцом в третий раз

 

Известно, что у супругов родилась девочка, имя которой ещё неизвестно. Немолодые родители уже подыскивают малютке няню.

Возможно, звезды воспользовались услугой суррогатной матери, так как возлюбленной Эммануила Виторгана 56 лет. Этот способ на сегодняшний день очень распространён у представителей шоу-бизнеса, так как свои молодые годы большинство из них посвятили карьере.

Весной прошлого года пару с будущим пополнением в своём шоу поздравила телеведущая «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева. С того момента супруги были под пристальным вниманием поклонников.
Дарья Дмитриева
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