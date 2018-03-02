Анастасия Волочкова заговорила о свадьбе

В своём интервью балерина Анастасия Волочкова заинтересовала поклонников, проговорившись о свадьбе.

Дарья Дмитриева

Как известно, 42-летняя артистка сейчас состоит в отношениях с неким Михаилом Логиновым. Судя по совместным фотографиям, у пары всё очень даже хорошо. То ли это атрибут интерьера, то ли просто забыли спрятать, но на многих снимках артистки присутствуют игрушки для внесения разнообразия в сексуальную жизнь. Тут ещё и напоминание о свадьбе, в котором она говорит, что с некой Анной снимает программы об этом торжестве, где именно её свадьба самая лучшая.Фанаты сразу заострили внимание на слове «свадьба». И тут же вспомнили предыдущий брачный опыт балерины, который оказался не очень удачным.