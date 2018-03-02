Породниться со звездами: Журналисты выяснили причину ДНК-помешательства на российском ТВ

Журналисты программы «Человек и закон» решили в эфире от 2 марта текущего года затронули тему «игр ДНК», которые буквально наводнили российское телевидение. Темой едва ли не каждого ток-шоу становится тема родства с очередной знаменитостью. При этом неважно, жив ли предполагаемый звездный родственник, или уже умер.

Дарья Светозарова

Съемочная группа передачи отправилась в одну из московских ДНК-лабораторий, чтобы провести эксперимент. Для чистоты опыта журналисты представились генетикам близкими родственниками, желающими подтвердить родство. Сотрудники лаборатории взяли у них анализ, а пока исследование проводилось журналисты выяснили, почему проверка на полиграфе и ДНК-тесты вошли в моду. Вспомнили историю несостоявшегося родства дочери Ларисы Штейнман и актера Александра Абдулова. Заинтересовало работников масс-медиа то, как отреагировала Лариса на отрицательный результат – ничуть не расстроилась, а даже обрадовалась. Вопрос – для чего все было?А вот родственные связи Александра Серова и Кристин Тиллер на уровне отец/дочь подтвердились. Певец, безусловно, не рад вновь обретенной дочери. Даже результаты анализа ставит под сомнение, но мать Кристин, Надежда, все равно рада. Выстраданное родство Тимура Еремичева с покойным уже Спартаком Мишулиным, кажется, единственный раз, когда родственники искренне примирились.В итоге оказалось, что целью почти всех заявителей был пиар – о них услышали и ладно. Шанс оказаться родственником звезды 50/50, зато гарантия популярности 100%. К слову, журналисты оказались родственниками друг друга с одним процентом вероятности.