Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Товарищи, это дно»: Ольга Бузова прокомментировала пополнение в семье Тарасовых Facebook прекращает эксперименты над пользователями Хоккеист Кирилл Капризов подарил Галустяну клюшку, принесшую команде победу «Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу
| | Породниться со звездами: Журналисты выяснили причину ДНК-помешательства на российском ТВ

Породниться со звездами: Журналисты выяснили причину ДНК-помешательства на российском ТВ

Вчера, 19:48
Журналисты программы «Человек и закон» решили в эфире от 2 марта текущего года затронули тему «игр ДНК», которые буквально наводнили российское телевидение. Темой едва ли не каждого ток-шоу становится тема родства с очередной знаменитостью. При этом неважно, жив ли предполагаемый звездный родственник, или уже умер.

Породниться со звездами: Журналисты выяснили причину ДНК-помешательства на российском ТВ

 

Съемочная группа передачи отправилась в одну из московских ДНК-лабораторий, чтобы провести эксперимент. Для чистоты опыта журналисты представились генетикам близкими родственниками, желающими подтвердить родство. Сотрудники лаборатории взяли у них анализ, а пока исследование проводилось журналисты выяснили, почему проверка на полиграфе и ДНК-тесты вошли в моду. Вспомнили историю несостоявшегося родства дочери Ларисы Штейнман и актера Александра Абдулова. Заинтересовало работников масс-медиа то, как отреагировала Лариса на отрицательный результат – ничуть не расстроилась, а даже обрадовалась. Вопрос – для чего все было?

А вот родственные связи Александра Серова и Кристин Тиллер на уровне отец/дочь подтвердились. Певец, безусловно, не рад вновь обретенной дочери. Даже результаты анализа ставит под сомнение, но мать Кристин, Надежда, все равно рада. Выстраданное родство Тимура Еремичева с покойным уже Спартаком Мишулиным, кажется, единственный раз, когда родственники искренне примирились.

В итоге оказалось, что целью почти всех заявителей был пиар – о них услышали и ладно. Шанс оказаться родственником звезды 50/50, зато гарантия популярности 100%. К слову, журналисты оказались родственниками друг друга с одним процентом вероятности.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Юную актрису из Франции назвали внебрачной дочерью Александра Абдулова
Юную актрису из Франции назвали внебрачной дочерью Александра Абдулова

До знакомства со своей последней супругой российский актер Александр Абдулов имел связь с журналисткой Ларисой Штейнман. По словам представительницы СМИ, роман

Экс-возлюбленная Александра Абдулова рассказала о его внебрачном ребенке
Экс-возлюбленная Александра Абдулова рассказала о его внебрачном ребенке

В скандальном шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» не так давно побывала журналистка Лариса Штейнман, которая призналась в том, что у нее некогда был роман со

Журналисты раскритиковали пивной живот Аль Пачино
Журналисты раскритиковали пивной живот Аль Пачино

Журналисты Британии сфотографировали 76-летнего Аль Пачино на улицах Голливуда. Работников прессы сильно разочаровал внешний вид актера. По их словам,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости