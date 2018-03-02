Сергей Лазарев поможет больным аутизмом

Звезда российской поп-музыки Сергей Лазарев рассказал подписчикам в Instagram, что 4 марта выступит на благотворительном концерте «All for Autism» в Вене. Певец написал, что ему предстоит выступить с симфоническим оркестром и он приехал на репетицию за несколько дней до выступления. Средства, собранные на концерте, будут направлены на лечение людей, страдающих аутизмом.
Поклонники певца высоко оценили его стремление заниматься благотворительностью и помогать людям: «Гордость ты наша!». Другие восхитились тем, что певец наконец-то споёт под аккомпанемент симфонического оркестра. Сергея попросили обязательно опубликовать видео с выступления. За 5 минут фото Сергея Лазарева из концертного зала в Вене оценили почти 4 тысячи человек.