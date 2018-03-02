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| | Сергей Лазарев поможет больным аутизмом

Сергей Лазарев поможет больным аутизмом

Вчера, 19:34
Певец Сергей Лазарев рассказал подписчикам, что выступит на благотворительном концерте. Подписчики восхищены его поступком и просят показать видео.

Сергей Лазарев поможет больным аутизмом

 

Звезда российской поп-музыки Сергей Лазарев рассказал подписчикам в Instagram, что 4 марта выступит на благотворительном концерте «All for Autism» в Вене. Певец написал, что ему предстоит выступить с симфоническим оркестром и он приехал на репетицию за несколько дней до выступления. Средства, собранные на концерте, будут направлены на лечение людей, страдающих аутизмом.

Поклонники певца высоко оценили его стремление заниматься благотворительностью и помогать людям: «Гордость ты наша!». Другие восхитились тем, что певец наконец-то споёт под аккомпанемент симфонического оркестра. Сергея попросили обязательно опубликовать видео с выступления. За 5 минут фото Сергея Лазарева из концертного зала в Вене оценили почти 4 тысячи человек.
Виктория Ниц
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