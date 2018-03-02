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| | Джастин Бибер и Селена Гомес устроили романтик на Ямайке

Джастин Бибер и Селена Гомес устроили романтик на Ямайке

Вчера, 19:54
На Ямайке состоялась свадьба Джереми Бибера, отца известного поп-исполнителя. Церемония прошла на одной из вилл, после чего Джастин Бибер и Селена Гомес устроили романтическую беседу на ступеньках отеля.

Джастин Бибер и Селена Гомес устроили романтик на Ямайке

 

42-летний Джереми Бибер счелся браком со своей давней подругой 29-летней Челси Ребело. Торжество прошло в понедельник на Ямайке. На мероприятии присутствовал звездный сын мужчины Джастин Бибер. В честь такого события поп-певец не произнес тожественную речь, зато устроил романтик своей девушке Селене Гомес. Пару заметили на ступеньках отеля Round Hill Villas resort. Они мило разговаривали, смотря при этом друг другу в глаза. После Джастин Бибер нежно обнял свою возлюбленную одной рукой. Всего, по сообщениям очевидцев, романтическая беседа длилась около получаса.

Напомним, что история Джастина Бибера и Селены Гомес началась в 2010 году. С тех пор звезды много раз расставались и сходились.
Виктория Озерова
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