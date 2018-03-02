Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Товарищи, это дно»: Ольга Бузова прокомментировала пополнение в семье Тарасовых Facebook прекращает эксперименты над пользователями Хоккеист Кирилл Капризов подарил Галустяну клюшку, принесшую команде победу «Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу
| | Солистка «Время и Стекло» собрала огромную сумму на лечение больного ребёнка

Солистка «Время и Стекло» собрала огромную сумму на лечение больного ребёнка

Вчера, 19:34
Певица Надя Дорофеева рассказала своим подписчикам, что ей удалось сделать очень полезное дело. Звезда смогла собрать на лечение мальчика 113,5 тысяч долларов.

Солистка «Время и Стекло» собрала огромную сумму на лечение больного ребёнка

 

Известная по участию в музыкальном коллективе «Время и Стекло» певица Надя Дорофеева поделилась радостью со своими подписчикам на странице в Instagram. В рамках благотворительной акции «Чашка кофе» девушке удалось собрать на лечение больного ребёнка значительную сумму денег — 113,5 тысяч долларов. Благодаря Наде и неравнодушным людям жизни мальчика больше не угрожает опасность.

Сейчас ребёнок, для которого собирала деньги Надя Дорофеева, уже прибыл в Турцию, где у него назначена операция. Ему пересадят печень, а в качестве донора выступит его родная мама. Отчёт обо всех использованных средствах будет опубликован. Певица также сообщила, что если часть собранных денег останется, она обязательно направит их на помощь другим детям.
Виктория Ниц
Новости по теме
Надя Дорофеева отмечает 70 миллионов просмотров клипа
Надя Дорофеева отмечает 70 миллионов просмотров клипа "Наверно потому что”

Надя Дорофеева отмечает 70 миллионов просмотров клипа "Наверно потому что”. В понедельник украинская исполнительница поделилась этим с поклонниками в соцсети

Надя Дорофеева приняла участие в фотосъемке для мужского журнала «ХХL»
Надя Дорофеева приняла участие в фотосъемке для мужского журнала «ХХL»

Известная певица Надя Дорофеева приняла участие в фотосъемке для мужского журнала «ХХL». Солистка группы «Время и Стекло» опубликовала свои пикантные

Певица Надя Дорофеева поделилась милыми фото с отдыха
Певица Надя Дорофеева поделилась милыми фото с отдыха

Надя Дорофеева, участница популярного музыкального дуэта «Время и стекло», порадовала своих поклонников милыми фотографиями с отдыха. Исполнительница вместе со

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости