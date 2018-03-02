Солистка «Время и Стекло» собрала огромную сумму на лечение больного ребёнка

Певица Надя Дорофеева рассказала своим подписчикам, что ей удалось сделать очень полезное дело. Звезда смогла собрать на лечение мальчика 113,5 тысяч долларов.

Виктория Ниц

Известная по участию в музыкальном коллективе «Время и Стекло» певица Надя Дорофеева поделилась радостью со своими подписчикам на странице в Instagram. В рамках благотворительной акции «Чашка кофе» девушке удалось собрать на лечение больного ребёнка значительную сумму денег — 113,5 тысяч долларов. Благодаря Наде и неравнодушным людям жизни мальчика больше не угрожает опасность.Сейчас ребёнок, для которого собирала деньги Надя Дорофеева, уже прибыл в Турцию, где у него назначена операция. Ему пересадят печень, а в качестве донора выступит его родная мама. Отчёт обо всех использованных средствах будет опубликован. Певица также сообщила, что если часть собранных денег останется, она обязательно направит их на помощь другим детям.