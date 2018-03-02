В столице Белоруссии запретили выступление группы Die Antwoord

Правительство Белоруссии ответило отказом на проведение сольного концерта в Минске группы Die Antwoord. Они сочли их песни слишком низким уровнем культуры.

Пелагея Лебединская

Заявка о проведении сольного концерта группы Die Antwoord подается организаторами в Минский исполнительный комитет уже второй раз, и оба раза потерпели фиаско. Отказ о проведении концерта группы из ЮАР Die Antwoord первый раз получили из-за не допуска на выступление молодежи, которым еще не исполнилось 16 лет, второй раз из-за не допуска лиц, не достигших 18 лет. Также власти Минска считают концерт этой группы очень низким культурным уровнем.Отметим, что группа Die Antwoord была основана в 2008 году в Кейптауне (ЮАР). Группа состоит из трех человек. Вокалисты группы назвали свой жанр музыки новым стилем, «зэф».