«Товарищи, это дно»: Ольга Бузова прокомментировала пополнение в семье Тарасовых

Недавно модель Анастасия Тарасова опубликовала на своей странице в соцсети фото их с мужем общего четвероногого питомца. Скандально известная Ольга Бузова решила прокомментировать новость новой пассии Дмитрия Тарасова в социальной сети.

Татьяна Преображенская

Светская львица Ольга Бузова написала в своем аккаунте комментарий о новой новости Анастасии, что щенка, которого держит в руках Настя, когда-то Ольга с Дмитрием хотели купить в свой дом. Ольга прокомментировала это фразой: «Товарищи, это дно». Многие фолловеры знаменитости поддержали Бузову.Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова никак не может смириться с отношениями ее бывшего супруга Дмитрия Тарасова. Телезвезда призналась, что футболист ей изменял, а потом бросил ради любовницы. Бузова не раз выказывала свое недовольство из-за того, что Дмитрий привел жить Анастасию в тот дом, который предназначался для певицы и футболиста, ведь они вместе его строили. Кроме того, поклонники Ольги неоднократно писали певице, что Анастасия пытается подражать Бузовой внешне.Пользователи порекомендовали звезде меньше следить за жизнью российского футболиста, которого она когда-то очень любила, и начать свою новую личную жизнь.