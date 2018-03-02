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| | «Товарищи, это дно»: Ольга Бузова прокомментировала пополнение в семье Тарасовых

«Товарищи, это дно»: Ольга Бузова прокомментировала пополнение в семье Тарасовых

Вчера, 18:55
Недавно модель Анастасия Тарасова опубликовала на своей странице в соцсети фото их с мужем общего четвероногого питомца. Скандально известная Ольга Бузова решила прокомментировать новость новой пассии Дмитрия Тарасова в социальной сети.

«Товарищи, это дно»: Ольга Бузова прокомментировала пополнение в семье Тарасовых

 

Светская львица Ольга Бузова написала в своем аккаунте комментарий о новой новости Анастасии, что щенка, которого держит в руках Настя, когда-то Ольга с Дмитрием хотели купить в свой дом. Ольга прокомментировала это фразой: «Товарищи, это дно». Многие фолловеры знаменитости поддержали Бузову.

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова никак не может смириться с отношениями ее бывшего супруга Дмитрия Тарасова. Телезвезда призналась, что футболист ей изменял, а потом бросил ради любовницы. Бузова не раз выказывала свое недовольство из-за того, что Дмитрий привел жить Анастасию в тот дом, который предназначался для певицы и футболиста, ведь они вместе его строили. Кроме того, поклонники Ольги неоднократно писали певице, что Анастасия пытается подражать Бузовой внешне.

Пользователи порекомендовали звезде меньше следить за жизнью российского футболиста, которого она когда-то очень любила, и начать свою новую личную жизнь.
Татьяна Преображенская
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