Дочь Даны Борисовой стала космонавтом «Роскосмоса»

Телеведущая Дана Борисова опубликовала милый снимок с дочерью Полиной, где девочка предстала в образе космонавта «Роскосмоса». Сейчас Борисова продолжает защищать через суды собственное право на общение с дочкой.

Российская телеведущая Дана Борисова на днях опубликовала в своем профиле в социальной сети снимок своей дочки Полины, на котором девочка примерила на себе образ космонавта «Роскосмоса». Помог с перевоплощением Полине специальный тематический стенд, у которого каждый желающий может сделать памятное фото в необычном образе. Фолловеры в большинстве своем положительно оценили публикацию, пытаясь морально поддержать телеведущую из-за ограничения общения с дочерью.

В настоящее время звезда продолжает через суд защищать свое право на общение с дочерью, в котором ее ограничил экс-супруг после того, как Борисова уезжала в Таиланд для лечения своей алкогольной и наркотической зависимостей. Фото, опубликованные знаменитостью в ее аккаунте, были сделаны благодаря долгожданной встрече с Борисовой с дочерью, состоявшейся после каникул девочки.