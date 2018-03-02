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| | Дочь Даны Борисовой стала космонавтом «Роскосмоса»

Дочь Даны Борисовой стала космонавтом «Роскосмоса»

Вчера, 18:53
Телеведущая Дана Борисова опубликовала милый снимок с дочерью Полиной, где девочка предстала в образе космонавта «Роскосмоса». Сейчас Борисова продолжает защищать через суды собственное право на общение с дочкой.

Дочь Даны Борисовой стала космонавтом «Роскосмоса»

 

Российская телеведущая Дана Борисова на днях опубликовала в своем профиле в социальной сети снимок своей дочки Полины, на котором девочка примерила на себе образ космонавта «Роскосмоса». Помог с перевоплощением Полине специальный тематический стенд, у которого каждый желающий может сделать памятное фото в необычном образе. Фолловеры в большинстве своем положительно оценили публикацию, пытаясь морально поддержать телеведущую из-за ограничения общения с дочерью.

Дочь Даны Борисовой стала космонавтом «Роскосмоса»

 

В настоящее время звезда продолжает через суд защищать свое право на общение с дочерью, в котором ее ограничил экс-супруг после того, как Борисова уезжала в Таиланд для лечения своей алкогольной и наркотической зависимостей. Фото, опубликованные знаменитостью в ее аккаунте, были сделаны благодаря долгожданной встрече с Борисовой с дочерью, состоявшейся после каникул девочки.
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