Верка Сердючка рассказала, как Пугачёву с Галкиным не пустили на её концерт

Комик и артист украинского шоу-бизнеса Андрей Данилко, в образе всем известной Верки Сердючки, давал концерт в «Лужниках». Тогда на него не пускали Аллу Пугачёву и Максима Галкина.

Дарья Дмитриева

Всем известный артист в образе проводницы Верки Сердючки из купе «СВ» рассказал, как когда-то были времена и любимую всеми Примадонну российской эстрады не пускали на его концерт. Она пришла со своим мужем Максимом Галкиным, известным пародистом, и Данилко пришлось пускать их через зал.Став известным не только как комик, но и как певец, Андрей Данилко никогда не думал, что ему судьба предоставит шанс спеть дуэтом с самой Аллой Борисовной. Хоть это и было в юморном мюзикле. Но этот опыт он не забудет никогда. Сам же Андрей признаётся, что очень уважает эту великую женщину. Рядом с ней он себя чувствует очень свободно и спокойно, даже не одевая образ Верки-проводницы.Ранее, певец признался, что быть Андреем Данилко ему намного тяжелее, чем Веркой Сердючкой.