Башаров появился на премьере фильма с 14-летней дочкой от первого брака

Вчера Марат Башаров был замечен на премьере нового фильма «За гранью реальности» со своей 14-летней дочкой от первого брака.

Елизавета Круцко, первая неофициальная жена ведущего телепередачи об экстрасенсах, является директором Башарова. С дочкой Амели актер поддерживает теплые дружеские отношения. 14-летняя Амели в программе «Идеальный ремонт» назвала Башарова лучшим другом.Известно, что Амели сейчас живет у отца. Девушка помогает воспитывать его маленького сына Марселя, которому полтора годика. С нынешней женой отца Елизаветой Шевырковой у Амели также хорошие отношения. Кроме того, у девушки появились названные сестра и брат, которых она еще не видела. Башаров взял на себя опеку над двумя детками из Сирии. Актер перечисляет им деньги на все необходимое. По словам Марата, он собирается пригласить детей в ближайшее время к себе в гости.Напомним, Елизавета Круцко рассталась с Башаровым в 2009 году из-за его неверности – у актера был роман с Татьяной Навкой.