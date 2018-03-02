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| | Башаров появился на премьере фильма с 14-летней дочкой от первого брака

Башаров появился на премьере фильма с 14-летней дочкой от первого брака

Сегодня, 17:58
Вчера Марат Башаров был замечен на премьере нового фильма «За гранью реальности» со своей 14-летней дочкой от первого брака.

Башаров появился на премьере фильма с 14-летней дочкой от первого брака

 

Елизавета Круцко, первая неофициальная жена ведущего телепередачи об экстрасенсах, является директором Башарова. С дочкой Амели актер поддерживает теплые дружеские отношения. 14-летняя Амели в программе «Идеальный ремонт» назвала Башарова лучшим другом.

Известно, что Амели сейчас живет у отца. Девушка помогает воспитывать его маленького сына Марселя, которому полтора годика. С нынешней женой отца Елизаветой Шевырковой у Амели также хорошие отношения. Кроме того, у девушки появились названные сестра и брат, которых она еще не видела. Башаров взял на себя опеку над двумя детками из Сирии. Актер перечисляет им деньги на все необходимое. По словам Марата, он собирается пригласить детей в ближайшее время к себе в гости.

Напомним, Елизавета Круцко рассталась с Башаровым в 2009 году из-за его неверности – у актера был роман с Татьяной Навкой.
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