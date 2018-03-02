"Выборы там, где ты": Галустян, Нюша, Варнава и другие звезды призывают россиян голосовать

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса поддержали Галустяна, разместив на своих страницах призывы к своим подписчикам обязательно сходить на выборы и рассказав о том, что они, в силу своей занятости, обязательно воспользуются услугой голосования по удобному участку. Среди таких звезд отметились Нюша, Екатерина Варнава, Станислав Ярушин, Наталья Рудова, Настасья Самбурская, Анна Хилькевич, Ольга Бузова и Ида Галич.
Пользователи оставили множество комментариев на их страницах относительно своего отношения к предстоящему голосованию, назвав его «выборы без выбора». Они также резко отозвались о знаменитостях, столь активно агитирующих идти на выборы, при том, что результат известен практически каждому жителю страны заранее. Подписчики ехидно поинтересовались, сколько же этим знаменитостям было заплачено за такую активную пропаганду, а некоторых селебрити откровенно назвали продажными. Предстоящему референдуму даже посвятили несколько стихотворных произведений.
Несмотря на это, многие фанаты не забыли осыпать комплиментами своих любимцев относительно их внешности и творчества, а также пожелать им всего самого хорошего в жизни. Пользователи отметили, что услуга выбора избирательного участка через интернет все-таки куда более актуальна для известных людей, которые ездят на гастроли, чем для обывателей. Хотя, безусловно, для многих она будет полезной.
Распространению информации о наличии такой услуги способствуют публикации не только отечественных звезд, но и знаменитых блоггеров. Так, вышеупомянутая Ида Галич, имеющая миллионы подписчиков, тоже поддержала это движение. С ее помощью удалось оповестить еще больше людей.