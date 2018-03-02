"Выборы там, где ты": Галустян, Нюша, Варнава и другие звезды призывают россиян голосовать

Известный юморист Михаил Галустян разместил на своей странице в Instagram полезную информацию относительно предстоящих президентских выборов, одновременно разослав специальные приглашения некоторым своим знакомым. Михаил опубликовал обращение к россиянам, упомянув о том, насколько велика ответственность каждого в этом общем деле. Галустян рассказал, что для тех, кто не сможет проголосовать по месту своего избирательного участка, существует замечательная возможность подать заявление на государственном сайте, чтобы выбрать прямо со своего телефона тот участок, где ему будет удобнее проголосовать.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса поддержали Галустяна, разместив на своих страницах призывы к своим подписчикам обязательно сходить на выборы и рассказав о том, что они, в силу своей занятости, обязательно воспользуются услугой голосования по удобному участку. Среди таких звезд отметились Нюша, Екатерина Варнава, Станислав Ярушин, Наталья Рудова, Настасья Самбурская, Анна Хилькевич, Ольга Бузова и Ида Галич.Пользователи оставили множество комментариев на их страницах относительно своего отношения к предстоящему голосованию, назвав его «выборы без выбора». Они также резко отозвались о знаменитостях, столь активно агитирующих идти на выборы, при том, что результат известен практически каждому жителю страны заранее. Подписчики ехидно поинтересовались, сколько же этим знаменитостям было заплачено за такую активную пропаганду, а некоторых селебрити откровенно назвали продажными. Предстоящему референдуму даже посвятили несколько стихотворных произведений.Несмотря на это, многие фанаты не забыли осыпать комплиментами своих любимцев относительно их внешности и творчества, а также пожелать им всего самого хорошего в жизни. Пользователи отметили, что услуга выбора избирательного участка через интернет все-таки куда более актуальна для известных людей, которые ездят на гастроли, чем для обывателей. Хотя, безусловно, для многих она будет полезной.Распространению информации о наличии такой услуги способствуют публикации не только отечественных звезд, но и знаменитых блоггеров. Так, вышеупомянутая Ида Галич, имеющая миллионы подписчиков, тоже поддержала это движение. С ее помощью удалось оповестить еще больше людей.