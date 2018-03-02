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| | Александр Домогаров объявил об уходе из театра

Александр Домогаров объявил об уходе из театра

Сегодня, 17:53
Александр Домогаров в личном микроблоге рассказал поклонникам, что уходит из театра, написал заявление он еще 9 января. Пользователи удивлены такой новостью и просят любимого актера не спешить с решениями.

Александр Домогаров объявил об уходе из театра

 

В своем Facebook-аккаунте Александр Домогаров поделился с поклонниками тревожной новостью: он больше не будет играть в театре. По словам актера, его сняли со всех спектаклей, а он, «на радость «коллегам», написал заявлением об уходе. Документ якобы был составлен еще 9 января и до сих пор не подписан, но Домогаров настроен решительно. Многочисленные поклонники попросили артиста повременить с окончательными выводами. Некоторые пользователи отметили, что приезжали в Москву только ради спектаклей с его участием. Успокоить коллегу попыталась и актриса Ирина Климова. Она назвала ситуацию «ошибкой со всех сторон» и обещала перезвонить артисту.

Напомним, что Домогаров служит в Театре имени Моссовета более 20 лет.
Виктория Озерова
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