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| | Ксения Бородина с мужем отдыхает в Тбилиси

Ксения Бородина с мужем отдыхает в Тбилиси

Сегодня, 17:47
Российская телеведущая Ксения Бородина отправилась отдыхать в Тбилиси. Об этом она сообщила в Instagram.

Ксения Бородина с мужем отдыхает в Тбилиси

 

Ведущая скандальной телестройки опубликовала в соцсети фотографию, где запечатлена вместе с супругом Курбаном Омаровым. Пара снялась в местном парке на фоне красот столицы Грузии. Как пишет в Instagram Бородина, она приехала на родину, дабы посмотреть город. Судя по комментарию Ксении, в Тбилиси они пробудут только один день. Бородина сообщает, что по отцу она является езидкой. Ее родитель появился на свет именно в Тбилиси.

Ксения Бородина стала известной по работе ведущей в «Дом-2». Она пишет книги и снимается на телевидении. У звезды две дочери Маруся и Тэя.
Никита Готский
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