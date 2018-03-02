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| | Модель Эбби Кленси появилась на Global Awards в откровенном наряде

Модель Эбби Кленси появилась на Global Awards в откровенном наряде

Сегодня, 17:28
Британская модель Эбби Клэнси на церемонии Global Awards 2018 появилась перед зрителями в откровенном наряде, практически с оголенной грудью.

Модель Эбби Кленси появилась на Global Awards в откровенном наряде

 

Эбби Кленси всего лишь два месяца назад родила третьего ребенка и уже вышла в свет, продемонстрировав всем свои отличные формы фигуры. На церемонии Global Awards 2018 32-летняя Эбби появилась в откровенном бархатном комбинезоне с практически оголенной грудью. Модель комбинезона лишь немного прикрывала спереди грудь, а по бокам крупная сетка, через которую видны все прелести Эбби. На этом светском мероприятии звезда была вместе со своим мужем, футболистом Питером Краучем, которого нисколько не смущал наряд супруги, а наоборот он им восхищался.

Отметим, что звездная пара Эбби Клэнси и Питер Крауч уже вместе в счастливом браке восемь лет. Они воспитывают троих детей и очень любят друг друга.
Пелагея Лебединская
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