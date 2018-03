Модель Виктория Одинцова порадовала эротической фотографией с голым спортсменом. Изображение опубликовано в Instagram.

Никита Готский

На фотоснимке Одинцова предстала перед фанатами в бикини черного цвета, а возле нее на песчаном пляже располагается обнаженный мужчина. Имя мужчины не разглашается, а его половой орган скрыт от пользователей головой Виктории.Изображение, сделанное на Пхукете в Таиланде, в черно-белых тонах подписано словами: «Black or white, up or down, wrong or right». Новый пост знаменитой модели за три часа после публикации набрал больше 70 тысяч лайков от восторженных фолловеров.