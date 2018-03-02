Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу Российские наёмники оказались случайными жертвами в Сирии Армагеддону будут предшествовать три дня скорби – Конспирологи В Instagram появится функция видеозвонков
| | Артистка Екатерина Жемчужная обратилась в клинику за помощью

Артистка Екатерина Жемчужная обратилась в клинику за помощью

Сегодня, 17:07
Артистка цыганского театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная обратилась за помощью в больницу. Дело в том, что некоторое время она мучилась от высокого давления. С аналогичным заболеванием в Боткинской клинике находится ее супруг и режиссер театра Георгий Жемчужный.

Артистка Екатерина Жемчужная обратилась в клинику за помощью

 

Отметим, что 28 февраля знаменитость обратилась за медпомощью. Примерно в 11 часов ночи она почувствовала себя плохо, и решила измерять давление, результаты ужаснули ее – 190 на 100. После этого Жемчужная вызвала домой бригаду скорой помощи. Специалисты с помощью лекарств улучшили состояние 73-летней артистки. Также они предложили ей отправиться в больницу, но Екатерина Андреевна отказалась.

Напоминаем, что супруг артистки Георгий Жемчужный уже выписался из клиники. Вместе с режиссером в палате лежал артист Юрий Чернов, знаменитый по фильму «Приключения Электроника», который также мучился от высокого давления.
Анна Котова
Новости по теме
Инна Макарова обратилась к врачам за экстренной помощью
Инна Макарова обратилась к врачам за экстренной помощью

Народная артистка СССР Инна Макарова в экстренном порядке вызвала врачей коммерческой скорой помощи. 90-летняя звезда фильма "Дело Румянцева" почувствовала

ТРК «Жемчужная плаза» эвакуировали из-за сообщения о бомбе
ТРК «Жемчужная плаза» эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Появились сведения о том, что сегодня днем в Санкт-Петербурге были эвакуированы гости и работники ТРЦ «Жемчужная плаза», что на Петергофском шоссе. «Плазу»

Народный артист театра и кино Георгий Тараторкин отмечает юбилей
Народный артист театра и кино Георгий Тараторкин отмечает юбилей

Сегодня знаменитый деятель искусства Георгий Георгиевич Тараторкин отмечает юбилей – звезде исполняется 70 лет. Чествование юбиляра пройдет в Театре Моссовета.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости