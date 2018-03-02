Артистка Екатерина Жемчужная обратилась в клинику за помощью

Артистка цыганского театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная обратилась за помощью в больницу. Дело в том, что некоторое время она мучилась от высокого давления. С аналогичным заболеванием в Боткинской клинике находится ее супруг и режиссер театра Георгий Жемчужный.

Анна Котова

Отметим, что 28 февраля знаменитость обратилась за медпомощью. Примерно в 11 часов ночи она почувствовала себя плохо, и решила измерять давление, результаты ужаснули ее – 190 на 100. После этого Жемчужная вызвала домой бригаду скорой помощи. Специалисты с помощью лекарств улучшили состояние 73-летней артистки. Также они предложили ей отправиться в больницу, но Екатерина Андреевна отказалась.Напоминаем, что супруг артистки Георгий Жемчужный уже выписался из клиники. Вместе с режиссером в палате лежал артист Юрий Чернов, знаменитый по фильму «Приключения Электроника», который также мучился от высокого давления.