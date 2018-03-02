Елена Темникова поведала, как в Кургане ей проломили череп

Популярная певица Елена Темникова в интервью рассказала о своих впечатлениях о Кургане, по которому ей довелось прогуляться после успешного выступления, состоявшегося в городской филармонии ещё 28 февраля. Певица рассказала интересные истории из своего детства.

Александр Вест

Пара свободных часов для прогулки по Кургану у Елены образовались из-за того, что она перепутала время отправления поездов, оставшись в городе дольше, чем рассчитывала ранее. Певица была весьма удивлена, пройдясь по своему родному двору, где горки и лавочки остались неизменными со времён её детства. Певица рассказала своим поклонникам о том, как в детские годы она любила пошалить, разыгрывая соседских мальчишек.Так, однажды Темникова гуляла во дворе рядом с качелями и решила подурачиться со знакомым мальчишкой, слегка стянув его шорты. После осуществления своего коварного, плана певице в голову ударила качеля, которая была тяжёлой и громоздкой, едва не проломив ей черепную коробку. По словам Елены, гематома на пол лица и ссадины не проходили в течение долгого времени, из-за чего она стеснялась ходить в школу, вернувшись на учёбу осенью.