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| | Полина Гагарина без косметики очаровала поклонников

Полина Гагарина без косметики очаровала поклонников

Сегодня, 16:25
Певица Полина Гагарина показала своё фото без грамма косметики. Поклонники шокированы её естественной красотой.

Полина Гагарина без косметики очаровала поклонников

 

Звезда российской эстрады Полина Гагарина показала поклонникам в Instagram, как выглядит без макияжа. Певица разместила видеообращение к подписчикам с приглашением присоединиться к вебинару для поступающих в театральные вузы. Но всех её читателей гораздо больше заинтересовал внешний вид певицы.

Полина Гагарина без косметики очаровала поклонников

 

Оказалось, без грамма тональных средств Гагарина выглядит свежо и молодо, состояние её кожи почти идеальное. На лице 30-летней звезды нет ни одной морщины. Поклонники осыпали её восхищёнными комментариями: «Какая же ты классная без косметики!». Многие отметили, что без макияжа Полина Гагарина смотрится гораздо моложе своих лет. Естественная красота помогла артистке всего за 20 минут собрать под видео больше 30 тысяч просмотров и несколько десятков комментариев.
Виктория Ниц
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