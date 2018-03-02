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| | Любовь Успенская неприлично повисла на шее у молодого итальянца

Любовь Успенская неприлично повисла на шее у молодого итальянца

Сегодня, 16:34
Несмотря на свой уважаемый возраст Любовь Успенская вовсе не планирует списывать себя со счетов. Именно поэтому она разместила на странице своего Instagram небольшой ролик, в котором поет на итальянском языке песню. При этом, она виснет на шее у пианиста, как заявила сама Успенская, певца и музыканта Клаудио.

Любовь Успенская неприлично повисла на шее у молодого итальянца

 

Фанаты были в восторге от импровизированного выступления Успенской, которая смогла показать, что прекрасно может исполнять песни не только на родном языке, но и на итальянском, причем, получается у нее, судя по восторженному выражению лица Клаудио, не хуже, чем у коренной итальянки.

 

Другие отметили, что звезде шансона вешаться на молодых парней в ее возрасте уже, как минимум, неприлично и ей следует вести себя в публичных местах более сдержанно. Им тут же начали перечить ее преданные поклонники, которые отметили, что Любовь «в самом расцвете сил» и проводить ли ей время с молодыми людьми или нет, только ее решение.
Николай Офицеров
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