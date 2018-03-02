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| | Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой

Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой

Сегодня, 16:26
Мария Кохно, получившая широкую известность благодаря съёмкам в телепроекте «Дом-2», в очередной раз разочаровала своих фанатов. Поклонники посетовали на слишком откровенный наряд красавицы, который она выбрала для личной встречи со своей матерью.

Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой

 

Многочисленные поклонники выразили своё негодование относительно одежды Марии, которую она выбрала, чтобы увидеться со своей мамой. В своём аккаунте в сети Instagram Кохно загрузила фотографию, на которой запечатлён момент встречи матери Марии и самой девушки, которые сидели за столом с бокалами вина. Фанаты были шокированы тем, что для встречи с любимой мамой Кохно выбрала наряд с глубочайшим вырезом, из-за которого её грудь едва удерживалась в лифчике, так и норовя выбраться наружу.

 

Некоторые подписчики Марии заметили, что подобное одеяние подойдёт для встречи с любимым мужчиной, чтобы порадовать его видом грудных имплантов, за которые он заплатил, но никак не козырять ими перед родной матерью.
Александр Вест
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