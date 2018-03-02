Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой

Многочисленные поклонники выразили своё негодование относительно одежды Марии, которую она выбрала, чтобы увидеться со своей мамой. В своём аккаунте в сети Instagram Кохно загрузила фотографию, на которой запечатлён момент встречи матери Марии и самой девушки, которые сидели за столом с бокалами вина. Фанаты были шокированы тем, что для встречи с любимой мамой Кохно выбрала наряд с глубочайшим вырезом, из-за которого её грудь едва удерживалась в лифчике, так и норовя выбраться наружу.
Некоторые подписчики Марии заметили, что подобное одеяние подойдёт для встречи с любимым мужчиной, чтобы порадовать его видом грудных имплантов, за которые он заплатил, но никак не козырять ими перед родной матерью.