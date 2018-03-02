Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой

Мария Кохно, получившая широкую известность благодаря съёмкам в телепроекте «Дом-2», в очередной раз разочаровала своих фанатов. Поклонники посетовали на слишком откровенный наряд красавицы, который она выбрала для личной встречи со своей матерью.

Многочисленные поклонники выразили своё негодование относительно одежды Марии, которую она выбрала, чтобы увидеться со своей мамой. В своём аккаунте в сети Instagram Кохно загрузила фотографию, на которой запечатлён момент встречи матери Марии и самой девушки, которые сидели за столом с бокалами вина. Фанаты были шокированы тем, что для встречи с любимой мамой Кохно выбрала наряд с глубочайшим вырезом, из-за которого её грудь едва удерживалась в лифчике, так и норовя выбраться наружу.

Александр Вест

Некоторые подписчики Марии заметили, что подобное одеяние подойдёт для встречи с любимым мужчиной, чтобы порадовать его видом грудных имплантов, за которые он заплатил, но никак не козырять ими перед родной матерью.