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| | «Врачи пригрозили отрезать пальцы»: Набутов рассказал о проблемах со здоровьем

«Врачи пригрозили отрезать пальцы»: Набутов рассказал о проблемах со здоровьем

Сегодня, 16:22
Известный телеведущий Кирилл Набутов в программе НТВ «Однажды» рассказал о состоянии своего здоровья и признался, что однажды врачи пообещали отрезать ему пальцы.

«Врачи пригрозили отрезать пальцы»: Набутов рассказал о проблемах со здоровьем

 

Гостем выпуска тележурнала НТВ стал Кирилл Набутов. Во время общения с Сергеем Майоровым спортивный комментатор рассказал о работе и личной жизни, а также признался, что имел серьезные проблемы со здоровьем. Ведущий признался, что врачи пригрозили отрезать ему пальцы из-за сигарет, поскольку гангрена – болезнь курильщиков. Он уточнил, что после того, как бросил курить начал чувствовать себя плохо, выяснилось, что у него проблемы с сердцем. На обследование Набутов пошел к академику Амирану Ревишвили. Спортивному комментатору пришлось долго ждать, когда тот его примет, но в итоге академик его спас.

В программе Кирилл Набутов признался, что не сможет дорасти до уровня мастерства своего отца, а также что завидует молодости сына-приемника Виктора.
Виктория Озерова
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