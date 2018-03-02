«Врачи пригрозили отрезать пальцы»: Набутов рассказал о проблемах со здоровьем

Известный телеведущий Кирилл Набутов в программе НТВ «Однажды» рассказал о состоянии своего здоровья и признался, что однажды врачи пообещали отрезать ему пальцы.

Виктория Озерова

Гостем выпуска тележурнала НТВ стал Кирилл Набутов. Во время общения с Сергеем Майоровым спортивный комментатор рассказал о работе и личной жизни, а также признался, что имел серьезные проблемы со здоровьем. Ведущий признался, что врачи пригрозили отрезать ему пальцы из-за сигарет, поскольку гангрена – болезнь курильщиков. Он уточнил, что после того, как бросил курить начал чувствовать себя плохо, выяснилось, что у него проблемы с сердцем. На обследование Набутов пошел к академику Амирану Ревишвили. Спортивному комментатору пришлось долго ждать, когда тот его примет, но в итоге академик его спас.В программе Кирилл Набутов признался, что не сможет дорасти до уровня мастерства своего отца, а также что завидует молодости сына-приемника Виктора.